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      Доверие к Путину в России обвалилось до исторического минимума

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      В России упал рейтинг доверия к Путину
      В России упал рейтинг доверия к Путину / Фото из открытых источников

      Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину опустился до 33,4%. Это исторический минимум.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

      За первые 15 лет работы Путина его минимальный рейтинг был в марте 2005 года – на фоне монетизации льгот.

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      В декабре 2018 года российскому президенту, согласно опросам, доверяли 36,5% россиян.

      "Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра – 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра – 65% в марте 2015 года", – рассказывал директор ВЦИОМ Валерий Федоров в 2015 году.

      К слову, в августе 2018 года Владимир Путин был признан самым влиятельным россиянином по версии журнала Forbes.

      Теги: Новости России рейтинги Владимир Путин Новости политики Статистика Социологическое исследование
      Источник: 24 канал
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