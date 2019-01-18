Доверие к Путину в России обвалилось до исторического минимума

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину опустился до 33,4%. Это исторический минимум.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

За первые 15 лет работы Путина его минимальный рейтинг был в марте 2005 года – на фоне монетизации льгот.

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В декабре 2018 года российскому президенту, согласно опросам, доверяли 36,5% россиян.

"Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра – 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра – 65% в марте 2015 года", – рассказывал директор ВЦИОМ Валерий Федоров в 2015 году.

К слову, в августе 2018 года Владимир Путин был признан самым влиятельным россиянином по версии журнала Forbes.