Опубликован рейтинг самых влиятельных россиян от Forbes: известно, кто является вторым после Пут

Российская версия Forbes опубликовала первый рейтинг самых влиятельных россиян, в который попали 100 человек. Ни для кого, наверное, не стало неожиданностью то, что этот рейтинг возглавил президент России Владимир Путин.

Об этом говорится на сайте издания.

Вторым самым влиятельным россиянином после хозяина Кремля оказался глава Сбербанка России Герман Греф, а на третьей строчке рейтинга оказался глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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В сообщении издания объясняется, что Путин автоматически возглавил рейтинг, "как человек, который занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".

Относительно российского премьера Дмитрия Медведева, то он занял пятую строчку рейтинга самых влиятельных россиян. Скандально известный министр иностранных дел Сергей Лавров стал 21-ым в рейтинге, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался аж на 70-м месте.

Последним в рейтинге сотни самых влиятельных россиян стал одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Добавим, что лонг-лист, в который вошли 1 тысяча 500 бизнесменов, директоров компаний, руководителей силовых структур и другие, работники издания разбили на соответствующие группы и оценили участников каждой группы по нескольким параметрам.

Так, учитывалось количество сотрудников, размер выручки, возможность напрямую влиять на жизнь людей, возможность влиять на несколько отраслей и близость к президенту России или партии власти.

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100 самых влиятельных россиян по версии Forbes: