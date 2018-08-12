Рейтинг Путина неожиданно обвалился

За действующего президента России сейчас готовы проголосовать примерно столько же россиян, что и 5 лет назад.

Соответствующие данные опроса обнародовал фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Исследование было проведено 4-5 августа.

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За Путина сейчас готовы проголосовать 45% россиян из тех, кто участвовал в опросе.

Респондентам задавали вопрос, которым, наверное, мало кого удивишь в России: "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?". Позволяли выбирать только вариант ответа.

Согласно результатам исследования, нынешний рейтинг Путина является самым низким с 2013 года. Тогда он также составил 45%.

Для сравнения, с конца 2016 до июня 2018 года рейтинг Путина не опускался ниже 60%.

За менее чем полгода также обвалился и рейтинг доверия российскому президенту.

На вопрос "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?" вариант ответа "безусловно доверяю" в августе 2018-го выбрал лишь каждый четвертый россиянин (24%). В марте этого года данный показатель составлял 43%. Вариант "определенно не доверяю" выбрали 17% респондентов.

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В то же время, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия к Путину составляет 35,9%. В середине июля этого года он составил 37,9%.

К слову, 9 августа курс российского рубля впервые за почти два года упал до отметки 66 рублей за доллар на фоне сообщений о введении США новых санкции против России.