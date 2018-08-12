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Россия не имеет ресурсов, чтобы ответить на санкции США

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Медведев пригрозил экономической войной
Медведев пригрозил экономической войной / Фото из открытых источников

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет расценивать усиление санкций США как объявление экономической войны. Но в этих заявлениях много блефа. Как показала история с ответом России на весеннюю волну санкций, отвечать особо нечем.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам политолога, вряд ли Россия начнет воевать с США. Но может активизировать гонку вооружений. Впрочем, по мнению Фесенко, сомнительно, что РФ хватит потенциала. Хотя Россия приспособилась к санкциям, но находится не в лучшем состоянии. Новая волна перевооружения может быть только за счет сокращения социальных расходов, что приведет к росту напряжения в России. Уже есть проблемы с пенсионной реформой.

Эксперт не исключает, что Россия может начать наращивать военный ресурс на границах со странами НАТО и с Украиной. Что уже делается.

"Усиление военных действий руками пророссийских коллаборационистов против Украины возможно. Парадокс в том, что это может привести к прямо противоположному результату. Во-первых, даст повод для новых санкций. Во-вторых, эскалация во время президентских и парламентских выборов в Украине сыграет против пророссийских кандидатов и усилит позиции патриотических сил. В новом парламенте может оказаться больше противников России. Появятся призывы к усилению действий против так называемой пятой колонны", – отмечает Владимир Фесенко.

Плюс, отмечает он, это ухудшит отношения России с Европой и негативный образ Путина, станет поводом для продолжения санкций со стороны ЕС.

Путину больше выгодна тактика демонстрации конструктивной политики. Но Путин может действовать нестандартно и против правил. Пока США и Россия больше пугают друг друга. Становятся в воинственную позу. Но будут действовать умеренно, так как не заинтересованы в серьезном конфликте. Это опасно. Попытки договоренностей, встречи будут. Но и политика санкций продолжится,
– считает Фесенко.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Новые санкции призваны наказать Россию, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. 8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина – "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ужесточение санкций США Россия будет расценивать, как объявление экономической войны. Российский премьер отметил, что если Соединенные Штаты введут запрет деятельности банков или использования той или иной валюты, Кремль может применить различные методы для ответа.

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Владимир Путин Война на Донбассе Новости США Дмитрий Медведев
Источник: 24 Канал
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