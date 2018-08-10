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"Это война": Медведев прокомментировал новые санкции США

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Медведев с женой и Путин
Медведев с женой и Путин / ntv.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ужесточение санкций США Россия будет расценивать, как объявление экономической войны.

Об этом сообщает ТАСС.

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Российский премьер отметил, что если Соединенные Штаты введут запрет деятельности банков или использования той или иной валюты, Кремль может применить различные методы для ответа.

И на эту войну необходимо будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и другими методами. И наши американские друзья это должны понимать,
– сказал Медведев.

Вместе с тем, он в очередной раз заявил, что санкции Россию не пугают, поскольку и "последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления".

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа дают Москве сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина – "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".

Теги: Новости России Новости США Дмитрий Медведев Санкции Новости политики
Источник: 24 Канал
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