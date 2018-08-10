"Це війна": Медведєв прокоментував нові санкції США

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення санкцій США Росія розцінюватиме, як оголошення економічної війни.

Про це повідомляє ТАСС.

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Російський прем'єр зазначив, якщо Сполучені Штати введуть заборону діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, Кремль може застосувати різні методи для відповіді.

І на цю війну необхідно буде реагувати – економічними методами, політичними методами, а, у разі необхідності, і іншими методами. І наші американські друзі це повинні розуміти,

– сказав Медведєв.

Разом з тим, він вкотре заявив, що санкції Росію не лякають, оскільки та "останні сто років існувала в умовах постійного санкційного тиску".

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.



8 серпня речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".