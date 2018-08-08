США введуть нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів: заява Держдепу

Сполучені Штати Америки 22 серпня запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це мовиться в заяві речниці Державного департаменту США Гізер Нойєрт.

У заяві також мовиться, що Росія використала нервово-паралітичний газ "Новачок" для спроби вбивства громадянина Великої Британії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Читайте також: Вотум недовіри Трампу: які нові санкції США проти Росії є найбільш імовірними

Також наголошується, що російська влада своїми діями порушила міжнародне право, тому, відповідно до закону про знищення хімічної та біологічної зброї, 6 серпня 2018 року США ухвалили рішення про запровадження антиросійських санкцій.

Так, Держдеп протягом 15 днів повідомить Конгресу про нові санкції, після чого вони набудуть чинності. Це трапиться приблизно 22 серпня.

У чому саме полягатимуть санкції, в повідомленні Держдепартаменту не уточнюється. The Washington Post пише, що санкції включають заборону на продаж "певних оборонних технологій" Росії.

Згідно з американським законом про контроль за хімічною та біологічною зброєю, уряд США має припинити надавати гуманітарну і фінансову допомогу країні, яка використала хімзброю, заборонити продаж їй озброєння, а також експорт технологій, пов'язаних з національною безпекою.

NBC News відзначає, що ці санкції "значною мірою перетинаються" з уже введеними проти Росії обмеженнями. У разі, якщо Росія не надасть гарантії незастосування хімічної зброї в майбутньому, США введуть додаткові санкції, які, зокрема, можуть перешкодити польотам у США "Аерофлоту" і заборонять "майже будь-який експорт та імпорт", пише NBC News.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



Поліція Великобританії вважає, що замах на Скрипаля та його доньку організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.