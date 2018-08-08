Вотум недовіри Трампу: які нові санкції США проти Росії є найбільш імовірними

Конгрес США підготував низку законопроектів, в яких пропонуються нові санкції проти Росії. До цього американських законодавців спонукала спільна прес-конференція глави Кремля Володимира Путіна та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Гельсінкі 16 липня.

Про це пише старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд.

Читайте також: Як "руйнівні" санкції США стримуватимуть Росію: відповідь сенатора

Автор статті нагадує, що у США вже діє жорсткий закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), ухвалений Сенатом 28 липня 2017 року і підписаний Трампом. Наразі ж Конгрес зосередив увагу в основному на чотирьох законопроектах, які стосуються лише Росії, йдеться в матеріалі.

Останній і найбільший законопроект, який отримав робочу назву закон "Про захист безпеки США від агресії Кремля від 2018 року" (DESKAA), запропонували шість сенаторів, серед яких й активний критик РФ Джон Маккейн. Імовірно, цей закон прийде на зміну закону "Про захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень" (DETER), який був запропонований в січні минулого року. Ще три сенатори-республіканці представили закон "Про співпрацю у сфері енергетичної безпеки", мета якого – ввести санкції проти "Північного потоку-2". Демократ Стін Хоєр з палати представників запропонував закон "Про захист Америки від російського втручання", який включає 18 різних законопроектів. Вісім з них користуються підтримкою обох партій.

Ослунд зауважує, що три названі законопроекти були висунуті після саміту президентів США та Росії в Гельсінкі.

"У плані нових економічних санкцій ці законопроекти сфокусовані на чотирьох секторах: державні боргові зобов'язання, енергетика, російські державні фінансові інститути та "Північний потік-2". Закон "Про захист безпеки США від агресії Кремля від 2018 року", схоже, є відправною точкою для початку переговорів, тому що його висунули важливі конгресмени, тому що його активно просувають, тому що він дуже своєчасний і містить серйозні формулювання. Повністю текст закону поки не опублікований, але він здається більш обережним, ніж закон "Про захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень". У цьому законопроекті є і безліч інших вимог, що стосуються кіберзагроз та захисту американської виборчої системи", – пояснює політолог.

Читайте також: Нові санкції США проти Росії будуть, але вони не вплинуть на Путіна, – експерт

Найбільше шансів у санкцій, що стосуються державного боргу. Закон "Про захист безпеки США від агресії Кремля" має на меті поставити під заборону і накласти санкції на "угоди, які стосуються нових державних боргових зобов'язаннях Російської Федерації". Він забороняє американцям купувати російські державні облігації, а його тези вказують на те, що торгівля на вторинному ринку буде дозволена. З урахуванням того, що російський державний борг становить всього 13% від ВВП, цей захід не можна назвати драконівським, але він все одно важливий, переконаний аналітик.

Найбільш неоднозначними є санкції у сфері енергетики. Закон DESKAA передбачає санкції "проти угод, що мають стосунок до енергетичних проектів, які реалізовуються російськими державними і напівдержавними господарськими організаціями", що викликає тривогу в американських енергетичних компаній. Закон "Про захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень" передбачає заборону на спільні підприємства з російськими державними енергетичними компаніями, через що американські фірми будуть змушені вийти з таких уже чинних проектів без будь-якої компенсації, продовжує автор публікації.

Між тим у законі DESKAA міститься важлива вимога про посилення управління Держдепартаменту з координації санкцій. Наявна й економічна вимога про продовження обмежень на імпорт російського урану. Закон "Про захист безпеки США від агресії Кремля" також вимагає посилення прозорості, включаючи "інформування про стан і активи Володимира Путіна", тому що адміністрація США не виконала умову закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій", що передбачає розкриття інформації про стани близьких до Кремля олігархів. Він вимагає, щоб страхові компанії повідомляли про факти купівлі дорогої нерухомості власниками і власниками контрольних пакетів акцій великих компаній.

Читайте також: Спонсор тероризму: США готують жорсткі санкції проти РФ та шукатимуть гроші Путіна

Тим часом санкції проти "Північного потоку-2" і його субпідрядників навряд чи отримають необхідну політичну підтримку, констатує Ослунд. Пункту щодо штрафних заходів проти "ПП-2" немає ні в законі DESKAA, ні в законі DETER. А закон CAATSA залишає таку можливість на розсуд адміністрації США.

Загалом ці нові законопроекти про санкції проти Росії є вотумом недовіри Трампу. Однак закон "Про захист безпеки США від агресії Кремля" здається найбільш розумним і помірним у плані посилення антиросійських заходів, і тому він може отримати підтримку в Конгресі, – робить висновок експерт.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.