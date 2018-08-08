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Нові санкції США проти Росії будуть, але вони не вплинуть на Путіна, – експерт

245 Читать новость на русском
США обіцяють нові санкції проти оточення Путіна
США обіцяють нові санкції проти оточення Путіна / Фото з відкритих джерел

США у будь-якому випадку введуть нові санкції проти російських олігархів. Щоправда, на Путіна це не вплине – він не піде на поступки США і своїм олігархам. Хоча санкції й б’ють по російській економіці.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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За словами політолога, США і далі посилюватимуть тиск на Росію за допомогою санкцій. Таким чином Конгрес стримуватиме Трампа. Адже, коли вся країна йде в руслі протистояння Росії, Трампу буде складно рухатися в напрямку налагодження діалогу з Путіним. На переконання експерта, Трамп не зможе протидіяти новим санкціям, тому що це ускладнить його і так непрості відносини з Конгресом і Сенатом.

"Важливо, що не має значення, втручатиметься Росія в парламентські вибори США чи ні. Санкції будуть, а вибори – лише офіційна причина. Тому що довести безпосереднє втручання офіційної Москви і адміністрації Путіна складно", – вважає Постоловський.

При цьому, на його думку, російські олігархи спробують перевести свої гроші з американських рахунків. Але навряд чи вони зможуть вплинути на зовнішньополітичну політику Путіна.

Для Путіна думка олігархів не є остаточною в прийнятті рішень. Президент РФ не відступиться від своєї імперської державницької ідеї. Навпаки нові санкції США можуть сприяти посиленню бойових дій на Донбасі і Сирії,
– говорить Сергій Постоловський.

Хоча, зауважує фахівець, Путін через неформальні канали, колишніх радників Трампа, його юристів і сім’ю продовжить шукати контакти з президентом США для продовження діалогу. Зокрема, і щодо питання зняття санкцій. Для Путіна це важливо, економіка Росії страждає, уже оголошено про підняття ПДВ з 18 до 20%, підвищують пенсійний вік. Хоча, переконаний Постоловський, актуалізація Путіним питання зняття санкцій не матиме позитивного результату.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.

У квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Новини США Санкції Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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