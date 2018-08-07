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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Посол Нідерландів озвучив умову, за якої європейські санкції проти Росії матимуть більший ефект

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Посол Нідерландів в Україні Едуард Хукс
Посол Нідерландів в Україні Едуард Хукс / Львівська міська рада

Європейські санкції будуть мати більший ефект тоді, коли у Росії зростатимуть протестні настрої.

Таку думку висловив в інтерв’ю виданню "Фокус" посол Нідерландів в Україні Едуард Хукс.

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"Ми бачимо, що поки санкції не змінили політичної поведінки Москви. У той же час ми знаємо, коли ефект від цих санкцій може зрости: коли буде більше протестної активності всередині самого російського суспільства. Це здатне, ми сподіваємося, змінити поведінку Володимира Путіна", – переконаний посол.

Попри те, що у Нідерландах присутні різні думки щодо доцільності санкцій, у країні засуджують російську агресію – і анексію Криму, і війну на Донбасі.

"Я впевнений, що поки не буде прогресу у виконанні мінських домовленостей, поки Росія не почне поводитися як належить, санкції зняті не будуть", – зазначив дипломат.

Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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