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Новые санкции США против России будут, но они не повлияют на Путина, – эксперт

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США обещают новые санкции против окружения Путина
США обещают новые санкции против окружения Путина / Фото из открытых источников

США в любом случае введут новые санкции против российских олигархов. Правда, на Путина это не повлияет – он не пойдет на уступки США и своим олигархам. Хотя санкции и бьют по российской экономике.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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По словам политолога, США и дальше будут усиливать давление на Россию с помощью санкций. Таким образом Конгресс будет сдерживать Трампа. Ведь, когда вся страна идет в русле противостояния России, Трампу будет сложно двигаться в направлении налаживания диалога с Путиным. По мнению эксперта, Трамп не сможет противодействовать новым санкциям, так как это затруднит его и без того непростые отношения с Конгрессом и Сенатом.

"Важно, что не имеет значения, будет вмешиваться ли Россия в парламентские выборы США или нет. Санкции будут, а выборы – лишь официальная причина. Потому что доказать непосредственное вмешательство официальной Москвы и администрации Путина сложно", – считает Постоловский.

При этом, по его мнению, российские олигархи попытаются перевести свои деньги с американских счетов. Но вряд ли они смогут повлиять на внешнеполитическую политику Путина.

Для Путина мнение олигархов не является окончательным в принятии решений. Президент РФ не отступится от своей имперской государственной идеи. Напротив новые санкции США могут способствовать усилению боевых действий на Донбассе и Сирии,
– говорит Сергей Постоловский.

Хотя, замечает специалист, Путин через неформальные каналы, бывших советников Трампа, его юристов и семью продолжит искать контакты с президентом США для продолжения диалога. В частности, и по вопросу снятия санкций. Для Путина это важно, экономика России страдает, уже объявлено о повышении НДС с 18 до 20%, повышают пенсионный возраст. Хотя, убежден Постоловский, актуализация Путиным вопроса снятия санкций не будет иметь положительного результата.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа дают Москве сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

В апреле 2018 Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных компаний. В списке – олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Новости США Санкции Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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