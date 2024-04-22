Украине нужны средства для восстановления

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, передает 24 Канал. По его словам, расчеты показали, что себестоимость электроэнергии составляет – 3,5 гривны, тогда как нынешний тариф составляет 2,64 гривны.

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А все из-за сложной ситуации, сложившейся в сфере энергетики: предприятия "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" сталкиваются с систематическими разрушением своих объектов со стороны России.

Вот я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую понимаю. Еще раз хочу сказать, мне это не нравится, но так же, я думаю, и 99% людей,

– заявил Кучеренко.

Как уточнил Кучеренко, на сегодня в бюджете не хватает средств на покрытие разницы между себестоимостью электроэнергии и тарифом для граждан. По его словам, до недавнего времени средства поступали из сферы бизнеса, однако на сегодня компании не в состоянии справиться с такой нагрузкой.



Или таки повысят тарифы

В комментарии для 24 Канала Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, рассказал, что обстрелы действительно могут повлиять на стоимость электроэнергии для обычного потребителя. Ведь сейчас население Украины поддерживается на искусственно заниженном тарифе в 2 или даже 2,5 раза.

Заметьте! По мнению Владимира Омельченко, экономически обоснованной ценой на электроэнергию можно считать цену для небытовых потребителей: сейчас вместе с тарифами на распределение и передачу она составляет около 6 гривен за киловатт.

В то же время Юрий Щедрин, эксперт по энергетике и экономике, в комментарии для 24 Канала согласился, что сейчас тариф не является рыночным, однако на вопрос, вырастут ли тарифы, сказал, что все зависит от решения власти.