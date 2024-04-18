Как можно получить платежку онлайн
Платежки за газ уже сформированы. Процесс уведомления потребителей и распространения бумажных счетов, начат.
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Однако абоненты могут не ждать бумажные платежки. Счета доступны онлайн, их можно посмотреть:
- в личном кабинете потребителя;
- на сайте регулятора;
- через электронную почту;
- в чат-боте.
Как узнать номер лицевого счета
Потребители "Нафтогаза" могут узнать лицевой счет онлайн. Для этого нужно ввести ЭИС-код. Уже через несколько секунд абонет получит информацию по запросу.
ЭИС-код находится:
- в личном кабинете регулятора (104.ua);
- в договоре с регулятором газа.
Также вы можете позвонить на горячую линию вашей газораспределительной или газоснабжающей компании. Специалист предоставит всю необходимую информацию.
Как исправить данные потребителя
В некоторых ситуациях, потребителю нужно отредактировать свои данные, которые имеет регулятор. Абонент может сделать это самостоятельно. Для этого, в разделе "Клиентам" выберите пункт – "Актуализация данных". Далее вы должны:
- создать заявление;
- предоставить документы об изменениях;
- подписать заявление.
Также вы можете изменить данные через центр обслуживания клиентов. При себе нужно иметь подтверждающие документы, в частности об изменении адреса.