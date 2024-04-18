Як можна отримати платіжку онлайн

Платіжки за газ уже сформовані. Процес повідомлення споживачів та поширення паперових рахунків розпочато.

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Однак, абоненти можуть не чекати на паперові платіжки. Рахунки доступні онлайн, їх можна переглянути:

в особистому кабінеті споживача;

на сайті регулятора;

через електронну пошту;

у чат-боті.

Як дізнатися номер особового рахунку

Споживачі "Нафтогазу" можуть дізнатися особовий рахунок онлайн. Для цього потрібно ввести ЕІС-код. Уже за декілька секунд абонент отримає інформацію за запитом.

ЕІС-код знаходиться:

в особистому кабінеті регулятора (104.ua);

у договорі з регулятором газу.

Також ви можете зателефонувати на гарячу лінію вашої газорозподільної або газопостачальної компанії. Спеціаліст надасть усю необхідну інформацію.

Як виправити дані споживача

У деяких ситуаціях, споживачу потрібно відредагувати свої дані, які має регулятор. Абонент може зробити це самостійно. Для цього, у розділі "Клієнтам" оберіть пункт – "Актуалізація даних". Далі ви маєте:

створити заяву;

надати документи про зміни;

підписати заяву.

Також ви можете змінити дані через центр обслуговування клієнтів. При собі потрібно мати підтверджувальні документи, зокрема про зміну адреси.