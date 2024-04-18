Як можна отримати платіжку онлайн
Платіжки за газ уже сформовані. Процес повідомлення споживачів та поширення паперових рахунків розпочато.
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Однак, абоненти можуть не чекати на паперові платіжки. Рахунки доступні онлайн, їх можна переглянути:
- в особистому кабінеті споживача;
- на сайті регулятора;
- через електронну пошту;
- у чат-боті.
Як дізнатися номер особового рахунку
Споживачі "Нафтогазу" можуть дізнатися особовий рахунок онлайн. Для цього потрібно ввести ЕІС-код. Уже за декілька секунд абонент отримає інформацію за запитом.
ЕІС-код знаходиться:
- в особистому кабінеті регулятора (104.ua);
- у договорі з регулятором газу.
Також ви можете зателефонувати на гарячу лінію вашої газорозподільної або газопостачальної компанії. Спеціаліст надасть усю необхідну інформацію.
Як виправити дані споживача
У деяких ситуаціях, споживачу потрібно відредагувати свої дані, які має регулятор. Абонент може зробити це самостійно. Для цього, у розділі "Клієнтам" оберіть пункт – "Актуалізація даних". Далі ви маєте:
- створити заяву;
- надати документи про зміни;
- підписати заяву.
Також ви можете змінити дані через центр обслуговування клієнтів. При собі потрібно мати підтверджувальні документи, зокрема про зміну адреси.