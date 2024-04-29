Особенности прохождения процедуры рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

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Направление на ВВК

Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

Военнообязанный гражданин, который прибывает для уточнения своих военно-учетных данных, однозначно будет направлен на ВВК, даже если ему предоставляют отсрочку,

– пояснил он.

Кто устанавливает пригодность

Важно отметить, что пригодность устанавливают ВВК, в состав которых входят гражданские врачи, которые не имеют никакого отношения к ТЦК и СП.

У них есть доступ к Helsi, и всю информацию они берут оттуда. Ну и осматривают и опрашивают военнообязанных, конечно,

– отметил майор.

В то же время Роман Истомин добавляет, что если гражданин не принесет документы, подтверждающие его право на отсрочку, то ТЦК не сможет ее оформить.

Какие нужны документы

В ТЦК и СП нужно приходить с личными и военно-учетными документами. Речь идет о паспорте, идентификационном коде, военном билете (или временном удостоверении). Для обновления данных соответственно нужно брать все документы, которые подтверждают изменения этих самых данных.

Некоторые из них, вроде номера телефона, не требуют документального подтверждения. Однако для внесения в Единый реестр военнообязанных большинство изменений должно быть подтверждено соответствующими документами,

– пояснил Истомин.

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