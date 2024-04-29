Функции военно-врачебной комиссии сосредоточены не только на отборе по состоянию здоровья военных. Есть еще три условия, когда военные должны проходить ВВК, и они связаны непосредственно с последствиями, полученными в результате боевых действий.

Смотрите также Кто из мужчин может выезжать за границу в мае и на каких основаниях

Связь между травмой и службой

Первое условие прохождения медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии (ВВК) заключается в установлении причинно-следственной связи между травмой, ранением или заболеванием и прохождением службы в ВСУ. Военнослужащему необходимо получить диагноз по конкретной проблеме: заболевание, травма, контузия, увечье или ранение. Решение ВВК понадобится для получения финансовых компенсаций.

Пригодность к службе после травмы

Еще одно условие прохождения военно-врачебной комиссии – определение степени годности к военной службе после перенесенного заболевания или травмы. Если заболевание или травма не привели к нарушению функций организма, то нет необходимости в прохождении медицинского осмотра.

Необходимость дальнейшего лечения

Также может быть назначена ВВК для определения необходимости продолжения лечения или для назначения лечебного отпуска. Кроме того, на прохождение военно-врачебной комиссии могут направить при переводе в другое медицинское учреждение.

Последние новости мобилизации в Украине