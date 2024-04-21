Граждане, в военно-учетных документах которых был указан этот статус, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. Иначе их ждут определенные ограничения, – информирует 24 Канал.

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Изменения в мобилизационном законодательстве

Закон о мобилизации №10449, который уже подписал президент, вступит в силу 18 мая 2024 года. После этого военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника.

Кроме того, как мы отмечали выше, "ограниченно годные" обязаны будут повторно пройти ВВК. А также граждане, которые получили II-III группы инвалидности после 24 февраля 2022, должны обновить свои данные и повторно пройти медицинский осмотр для установления группы годности для службы. Это не касается военнослужащих.

Важно! Все, кто не обновят в соответствующий срок свои данные, могут быть ограничены в получении консульских услуг за рубежом (кроме получения удостоверения личности для возвращения в Украину). В то же время на них могут наложить ограничения по управлению транспортными средствами.

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