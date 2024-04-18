Больше о том, что именно изменилось для военнообязанных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон о мобилизации №10449.
Смотрите также Выплаты за технику и сертификаты на авто: что новый закон о мобилизации обещает военным
Вызов в ТЦК и вручение повесток
Начнем с того, что все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет теперь должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Их имеют право проверить работники ТЦК, полиция и пограничники.
Правила вручения повесток не изменили, но обновили нормы в отношении тех, кто отказывается выполнять требования ТЦК.
Если полиция (в случае невозможности выполнения этого требования) направляет соответствующее уведомление в ТЦК, то за 5 дней после этого лицу пришлют формальное требование о выполнении его обязанностей как военнообязанного или резервиста.
Если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не выполнил своих обязанностей, то ТЦК имеет право обратиться в суд. Тогда военнообязанному могут ограничить право на управление транспортным средством во время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва требования.
Бронирование
По новому закону, бронированию от мобилизации подлежат чиновники категории "А", главы областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы. Чиновники категории "Б" и органов местного самоуправления – не более 50% от количества военнообязанных.
Также могут быть забронированы сотрудники органов государственной власти, других госорганов, предприятий и организаций, что являются критически важными для ВСУ, экономики и жизнедеятельности населения.
Кроме того, право бронь имеют конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций, даже, если они там не работают.
В перечень критически важных отнесли также работников сферы культуры и медиа. К слову, вот этот пункт не нашел поддержки среди населения, а наоборот спровоцировал дискуссии и недовольство.
Дискуссии по бронированию работников сферы культуры
- 8 апреля появилась информация, что по приказу Минкульта, "Передвижной цирк Украины" является критически важным предприятием, поэтому его работникам будет предоставлено бронирование от мобилизации.
- Это вызвало волну возмущения в сети, Минкульт отреагировал на хейт заявив что, это проявление неуважения к тем, кто честно и качественно выполняет свою работу.
- Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский также отреагировал на бронирование работников цирка. Он отметил, что "нужно бронировать людей, которые являются уникальными в своих профессиях".