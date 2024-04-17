Инициативу подписал Президент Зеленским 16 апреля. Она предусматривает значительное усиление социальных гарантий для военнослужащих: от лечения и отпусков до финансовых вознаграждений, – рассказывает 24 Канал.
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От авто до миллионов: что обещают
Согласно новому закону, военные получат право на сертификаты для закупки авто на сумму 150 тысяч гривен и компенсации по кредитам. Также предусмотрено вознаграждение за уничтоженную военную технику от 12 до более 900 тысяч гривен.
Военнослужащие, которые нуждаются в длительном лечении, смогут рассчитывать на сохранение ежемесячных выплат. Также предусмотрено возмещение расходов для тех, кто находится в командировке.
Отпуск должен составлять не менее 15 календарных дней. Закон устанавливает предоставление его частями, но с учетом численности подразделения – одновременно не могут отпустить более 30% бойцов соответствующего подразделения. Это может стать проблемой из-за недоукомплектованности армии.
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Единовременное пособие в случае гибели военнослужащего установлено на уровне не менее 15 миллионов гривен, что является значительной социальной защитой.
Новый закон – вызов для Украины
- Обновленный закон о мобилизации ставит перед Украиной вызов не только в плане социальной защиты военных, но и в вопросе реальности выполнения обещаний.
- Важно, чтобы поддержка военных была не только на словах, но и в действиях, ведь невыполненные обещания могут подорвать доверие к власти и повлиять на моральный дух армии.
- Вступает в силу инициатива 18 мая 2024 года. В течение ближайших месяцев Кабмин должен будет внести в парламент законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнение и реабилитацию военнослужащих во время военного положения.