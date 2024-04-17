Инициативу подписал Президент Зеленским 16 апреля. Она предусматривает значительное усиление социальных гарантий для военнослужащих: от лечения и отпусков до финансовых вознаграждений, – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ребят надо менять каждые 2 дня, – военнослужащий ВСУ о важности мобилизации

От авто до миллионов: что обещают

Согласно новому закону, военные получат право на сертификаты для закупки авто на сумму 150 тысяч гривен и компенсации по кредитам. Также предусмотрено вознаграждение за уничтоженную военную технику от 12 до более 900 тысяч гривен.

В целом законопроект имеет целью мотивировать военных, но важно, чтобы государство имело возможность выполнить взятые на себя обязательства.

Военнослужащие, которые нуждаются в длительном лечении, смогут рассчитывать на сохранение ежемесячных выплат. Также предусмотрено возмещение расходов для тех, кто находится в командировке.

Отпуск должен составлять не менее 15 календарных дней. Закон устанавливает предоставление его частями, но с учетом численности подразделения – одновременно не могут отпустить более 30% бойцов соответствующего подразделения. Это может стать проблемой из-за недоукомплектованности армии.

Смотрите также Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку

Единовременное пособие в случае гибели военнослужащего установлено на уровне не менее 15 миллионов гривен, что является значительной социальной защитой.

Однако критики инициативы указывают на необходимость сосредоточения внимания на усилении обороноспособности и изменении условий службы, а не только на социальных выплатах. В частности, речь идет об установлении четких сроков демобилизации. Скажем, после 36 месяцев службы.

Новый закон – вызов для Украины