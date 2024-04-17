Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что иногда военные вынуждены чрезвычайно долго сидеть на позициях.
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Это невероятно утомляет. Поэтому всегда нужно, чтобы были люди, которые могут заменить их на позициях.
Иногда на позициях ты вообще не спишь; плохо ешь; иногда нет как сходить в туалет. Ты работаешь в очень жестких условиях. Это очень истощает. Двое суток еще нормально можно продержаться. Но идут третьи – четвертые. Где-то теряется бдительность и внимательность. Это может стоить жизни или здоровья. Надо, чтобы ребята менялись каждые двое суток. Частая смена должна быть,
– сказал Сазонов.
Не стоит и говорить о том, что военные должны иметь возможность поехать в отпуск домой. Поэтому важно и в дальнейшем проводить мобилизацию. Есть большие надежды на аудит, который начал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Есть бригады, которые с начала полномасштабной войны не выходили на ротацию. А есть бригады, которые боевых действий не видели. Это нерационально. Надеюсь, что Генштаб с тем разберется – и будет пополнение. 500 тысяч человек, видимо, не надо. Хватит и 300 тысяч,
– сказал Сазонов.
Какова ситуация с оружием
Как отметил Сазонов, понятно, что оружия недостаточно. Снарядов и мин не хватает. Но есть надежда на чешскую инициативу и наконец-то на продолжение военной помощи от США. В свое время у оккупантов были проблемы, когда Украина имела возможность запускать по 5 тысяч снарядов в сутки.
Сейчас снарядов и мин не хватает. Но что-то есть. Ждем решения США и чешскую инициативу. Там уже обещают передать часть снарядов в ближайшее время,
– сказал Сазонов.
Ситуация на фронте: коротко
- Начальник службы связей с общественностью 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых отметил, что оккупанты до сих пор пробуют продвигаться в сторону Работино Запорожской области. Вражеские ДРГ пытаются проникнуть в само село, но там их и уничтожают.
- Недавно украинские разведчики обезвредили вражеский ЗРК "Стрела-10". Тамошние зенитчики как раз праздновали день войск ПВО России.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 456 тысяч человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 7193 вражеских танков, 13827 боевых бронированных машин, 11624 артиллерийских систем, 1046 РСЗО и т.п.