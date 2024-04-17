Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что иногда военные вынуждены чрезвычайно долго сидеть на позициях.

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Это невероятно утомляет. Поэтому всегда нужно, чтобы были люди, которые могут заменить их на позициях.

Иногда на позициях ты вообще не спишь; плохо ешь; иногда нет как сходить в туалет. Ты работаешь в очень жестких условиях. Это очень истощает. Двое суток еще нормально можно продержаться. Но идут третьи – четвертые. Где-то теряется бдительность и внимательность. Это может стоить жизни или здоровья. Надо, чтобы ребята менялись каждые двое суток. Частая смена должна быть,

– сказал Сазонов.

Не стоит и говорить о том, что военные должны иметь возможность поехать в отпуск домой. Поэтому важно и в дальнейшем проводить мобилизацию. Есть большие надежды на аудит, который начал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Есть бригады, которые с начала полномасштабной войны не выходили на ротацию. А есть бригады, которые боевых действий не видели. Это нерационально. Надеюсь, что Генштаб с тем разберется – и будет пополнение. 500 тысяч человек, видимо, не надо. Хватит и 300 тысяч,

– сказал Сазонов.

Какова ситуация с оружием

Как отметил Сазонов, понятно, что оружия недостаточно. Снарядов и мин не хватает. Но есть надежда на чешскую инициативу и наконец-то на продолжение военной помощи от США. В свое время у оккупантов были проблемы, когда Украина имела возможность запускать по 5 тысяч снарядов в сутки.

Сейчас снарядов и мин не хватает. Но что-то есть. Ждем решения США и чешскую инициативу. Там уже обещают передать часть снарядов в ближайшее время,

– сказал Сазонов.

Ситуация на фронте: коротко