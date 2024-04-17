Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що інколи військові змушені надзвичайно довго сидіти на позиціях.

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Це неймовірно втомлює. Тому завжди потрібно, аби були люди, які можуть замінити їх на позиціях.

Іноді на позиціях ти взагалі не спиш; погано їж; іноді немає як сходити в туалет. Ти працюєш в дуже жорстких умовах. Це дуже виснажує. Дві доби ще нормально протриматися. Але йде третя – четверта. Десь втрачається пильність та уважність. Це може коштувати життя або здоров'я. Треба, щоб хлопці мінялися кожні дві доби. Частіша зміна має бути,

– сказав Сазонов.

Не варто й говорити про те, що військові повинні мати змогу поїхати у відпустку додому. Тому важливо і надалі проводити мобілізацію. Є великі сподівання на аудит, який розпочав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Є бригади, які з початку повномасштабної війни не виходили на ротацію. А є бригади, які бойових дій не бачили. Це нераціонально. Сподіваюся, що Генштаб з тим розбереться – і буде поповнення. 500 тисяч людей, мабуть, не треба. Вистачить і 300 тисяч,

– сказав Сазонов.

Яка ситуація зі зброєю

Як наголосив Сазонов, зрозуміло, що зброї недостатньо. Снарядів та мін не вистачає. Але є сподівання на чеську ініціативу та нарешті на продовження військової допомоги від США. Свого часу в окупантів були проблеми, коли Україна мала змогу запускати по 5 тисяч снарядів на добу.

Зараз снарядів та мін не вистачає. Але щось є. Чекаємо на рішення США та чеську ініціативу. Там вже обіцяють передати частину снарядів найближчим часом,

– сказав Сазонов.

Ситуація на фронті: коротко