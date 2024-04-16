Внаслідок атаки російська "Стрєла" більше не стріляє, повідомили в українській розвідці.
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Розвідники поцілили у ворожий ЗРК "Стрєла 10"
ГУР повідомило, що 14 квітня 2024 року бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стрєла 10".
Розвідники показали момент удару на відео.
У цей день росіяни якраз святкували день їхньої "Пе-Ве-О", тож отримали належне "привітання". Комплекс вдалося знешкодити, він більше не стріляє.
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Втрати ворога на фронті
- За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.
- Загалом втрати ворога на фронті за останню добу зросли ще на 920.
- Станом на 16 квітня, від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили 455 340 особового складу вбитими та пораненими.