Так, протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Запеклі бої точаться на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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На Сході тривають запеклі бої

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Запеклі бої на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Ворог суне на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Запеклі бої тривають на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Росіяни атакують на Півдні

Бої на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін