Так, протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Запеклі бої точаться на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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На Сході тривають запеклі бої
Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Запеклі бої на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Ворог суне на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Запеклі бої тривають на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Росіяни атакують на Півдні
Бої на Оріхівському напрямку: дивіться на карті
На Півночі ситуація без змін