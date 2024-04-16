Так, за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Важно Россияне оккупировали Первомайское и давят на Богдановку: как изменилась линия фронта за неделю

На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

Ожесточенные бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Враг сунет на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Ожесточенные бои продолжаются на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Россияне атакуют на Юге

Бои на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений