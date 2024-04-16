Так, за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Важно Россияне оккупировали Первомайское и давят на Богдановку: как изменилась линия фронта за неделю
На Востоке продолжаются ожесточенные бои
Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте
Ожесточенные бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Враг сунет на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Ожесточенные бои продолжаются на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Россияне атакуют на Юге
Бои на Ореховском направлении: смотрите на карте
На Севере ситуация без изменений