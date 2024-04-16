В результате атаки российская “Стрела” больше не стреляет, сообщили в украинской разведке.
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Разведчики попали во вражеский ЗРК "Стрела 10"
ГУР сообщило, что 14 апреля 2024 года бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10".
Разведчики показали момент удара на видео.
В этот день россияне как раз праздновали день их "Пе-Ве-О", поэтому получили должное "поздравление". Комплекс удалось обезвредить, он больше не стреляет.
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Потери врага на фронте
- За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийских средствах, 4 районах сосредоточения личного состава и 4 пунктах управления БПЛА противника.
- В общем потери врага на фронте за последние сутки выросли еще на 920 человек.
- По состоянию на 16 апреля, с начала полномасштабного вторжения российские силы потеряли 455 340 человек личного состава убитыми и ранеными.