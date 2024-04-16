По состоянию на утро 16 апреля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 455 тысяч бойцов.

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Потери агрессора

Личного состава – около 455 340 (+920),

танков – 7189 (+9),

боевых бронированных машин – 13809 (+13),

артиллерийских систем – 11609 (+16),

РСЗО – 1046 (+0),

средств ПВО – 759 (+1),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9277 (+11),

крылатых ракет – 2092 (+0),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 15563 (+53),

специальной техники – 1908 (+0).

Потери России на 16 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ ударили по оккупантам в Луганске