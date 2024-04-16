По состоянию на утро 16 апреля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 455 тысяч бойцов.

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Потери агрессора

  • Личного состава – около 455 340 (+920),
  • танков – 7189 (+9),
  • боевых бронированных машин – 13809 (+13),
  • артиллерийских систем – 11609 (+16),
  • РСЗО – 1046 (+0),
  • средств ПВО – 759 (+1),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9277 (+11),
  • крылатых ракет – 2092 (+0),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15563 (+53),
  • специальной техники – 1908 (+0).

втрати ворона на 16 квітня 2024Потери России на 16 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ ударили по оккупантам в Луганске

  • Днем 13 апреля во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы.
  • Впоследствии в СтратКоме ВСУ заявили, что Силы обороны успешно поразили вражеский пункт управления группировки войск "Центр".