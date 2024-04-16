По состоянию на утро 16 апреля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 455 тысяч бойцов.
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Потери агрессора
- Личного состава – около 455 340 (+920),
- танков – 7189 (+9),
- боевых бронированных машин – 13809 (+13),
- артиллерийских систем – 11609 (+16),
- РСЗО – 1046 (+0),
- средств ПВО – 759 (+1),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9277 (+11),
- крылатых ракет – 2092 (+0),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 15563 (+53),
- специальной техники – 1908 (+0).
Потери России на 16 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ ударили по оккупантам в Луганске
- Днем 13 апреля во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы.
- Впоследствии в СтратКоме ВСУ заявили, что Силы обороны успешно поразили вражеский пункт управления группировки войск "Центр".