Тогда в небо поднялся густой столб дыма, а оккупанты подтвердили информацию о прилетах. Отмечалось также, что рядом расположена военная часть российских захватчиков.

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Куда все же прилетело

Днем во временно оккупированном Луганске было неспокойно, там раздавались взрывы. Так называемая "местная власть" подтверждала информацию о попадании.

В Луганске слышали взрывы, есть попадания / Фото "Донбасс. Реалии"

Журналисты издания "Донбасс. Реалии" обнародовали геолокацию места прилета. Этому поспособствовали видео очевидцев, которые были из переулка Базисный и улицы Челюскинцев.

Место попадания в Луганске / Фото "Донбасс. Реалии"

Местные телеграмм-каналы публиковали видео взрывов и черным дымом над городом. На кадрах было слышно детонацию боеприпасов.

Место попадания в Луганске / Фото "Донбасс. Реалии"

Что говорит СтратКом ВСУ

СтратКом ВСУ заявляет, что Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске"

Оккупационные власти ранее сообщили, что удар был нанесен по машиностроительному заводу. Однако очевидно захватчики в очередной раз не хотят признавать попаданий по российским войскам.

Что этому предшествовало