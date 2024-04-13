В частности, все местные телеграм-каналы пишут о мощных взрывах и прилетах в районе автовокзала. К слову, рядом расположена военная часть оккупантов, передает 24 Канал.
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В Луганске мощный "хлопок"
Около полудня 13 апреля во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Россияне заявляют, что прилеты зафиксировали якобы в районе автовокзала. Однако рядом расположен ряд важных военных объектов.
Мощный "хлопок" в Луганске: смотрите видео
После мощных взрывов в небо сразу поднялся мощный столб дыма. Стоит отметить, что в районе автовокзала расположены несколько важных объектов врага, только почему-то в российских телеграм-каналах об этом не упоминают. В частности, там есть военная часть оккупантов, а также машиностроительный завод, где российские военные могли хранить технику.
Кроме того, местные жители в сети опровергают заявления, что якобы прилеты были в районе автовокзала. Десятки пользователей утверждают, что прилеты были именно возле завода.
Впоследствии гауляйтер Леонид Пасечник подтвердил, что под ударом оказался машиностроительный завод.
Густой столб дыма после взрывов: смотрите видео
К слову, в сети жители временно оккупированного Луганска охотно делятся кадрами после прилета. Моменты взрывов также попали на видео.
Взрывы в Луганске зафиксировали камеры: смотрите видео
Прилеты во временно оккупированном Луганске подтверждают и сами российские пропагандисты. Они заявили о мощных взрывах, после которых вспыхнул пожар. Кадры масштабного пожара также появились в сети. На них видно густой черный дым, который характерен для горения дизтоплива или техники.
Дым и пожар после взрывов: смотрите видео
На других опубликованных кадрах видно масштабный пожар. Кроме того, слышно, как город начали ездить спецслужбы с включенными сиренами.
Пожар в Луганске: смотрите видео
Пока оккупанты о пострадавших или погибших не сообщали.
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