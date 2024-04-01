Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По данным россиян, коллаборационист в результате подрыва погиб, передает 24 Канал.

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В Старобельске взорвали коллаборанта Чайку

Местные телеграм-каналы около 14 часов начали распространять информация, что в Старобельске прогремел мощный взрыв. Очевидцы также сообщали о "теракте", который произошел в городе.

В конце концов выяснилось, что это сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в машину одного из представителей российских оккупационных войск.

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Далее в телеграм-каналах начала появляться информация, что сообщают, что в результате взрыва ликвидировано предателей Украины и пособника террористов Чайку Валерия Григорьевича. По предварительным данным, при попытке отъехать от дома творчества, где он работал в последнее время, его автомобиль взорвался.