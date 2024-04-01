Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За даними росіян, колаборант унаслідок підриву загинув, передає 24 Канал.

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У Старобільську підірвали колаборанта Чайку

Місцеві телеграм-канали близько 14 години почали ширити інформація, що у Старобільську пролунав потужний вибух. Очевидці також повідомляли про "теракт", який стався у місті.

Зрештою з'ясувалося, що це спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений в автівку одного з представників російських окупаційних військ.

У Старобільську підірвали автівку: дивіться відео

Далі у телеграм-каналах почала з'являтися інформація, що Повідомляють, що внаслідок вибуху ліквідовано зрадникам Україні й посібника терористів Чайку Валерія Григоровича. За попередніми даними, під час спроби від'їхати від будинку творчості, де він працював останнім часом, його автомобіль вибухнув.