Зокрема, внаслідок атаки на російський полігон є загиблі та поранені серед солдатів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Серйозна підготовка: на які населені пункти зараз націлені росіяни – показуємо на карті

У Луганській області стався приліт по полігону окупантів

Російські журналісти повідомили, що, за попередніми даними, 3 невстановлені ракети (імовірно, HIMARS) атакували військовий полігон в районі тимчасово окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня.



По росіянах ударили на території тимчасово окупованої Луганської області / Фото з російських телеграм-каналів

Росіяни стверджують, що внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців окупантів. Наразі точна кількість "двохсотих" та "трьохсотих" після атаки по полігону в тимчасово окупованій Луганській області – невідома.

У росіян шалені втрати на фронті