Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що ворог хоче "зрізати" вклинення українських військових.
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Які напрямки для ворога в пріоритеті
Полковник ЗСУ в запасі припустив, що є два вклинення Сил оборони України, які ворог хоче "зрізати" як колись на Авдіївському відтинку:
- Сіверський напрямок – Білогорівка у бік Лисичанська;
- Оріхівський напрямок – Роботине у бік Токмака.
У 2023 році українські військові "вклинилися" на Запоріжжі на глибину до 15 кілометрів в оборону противника біля окупованих населених пунктів Копані, Новопрокопівка та Вербове, але зупинилися через нестачу боєприпасів.
Росіяни "зрізали" вклинення біля Авдіївки, тепер будуть намагатися "зрізати" Роботинський та Білогорівський виступи,
– наголосив Роман Світан.
На обидвох напрямках триває серйозна підготовка до бойових дій, розміщені до 40 тисяч російських військових, які вже намагаються в режимі "формувальних операцій" виконувати наступальні дії.
Детальніше про ситуацію на фронті
- Росіяни стягують резерви на Вугледарський напрямок. Ворог хоче просунутися у бік Новомихайлівки та розвинути успіх до дня "виборів" у Росії. Бойові дії тривають безпосередньо в селі, зокрема, на його східній околиці.
- Метою росіян на Бахмутському напрямку залишається захоплення Часового Яру, від якого до лінії фронту близько 5 кілометрів. Однак наразі окупанти не мають можливості розпочати повномасштабну атаку на місто.
- Загарбники, як і зазвичай, кидають у бій величезну кількість живої сили, намагаючись просуватися. Запеклі бої тривають також в районі Іванівського. Росіяни ні на день не перестають атакувати.
- Росіяни продовжують кидати у бій "свіжомобілізованих" окупантів, які опинилися в російській армії в останні кілька місяців. Хоч ворог намагається застосовувати багато піхоти та техніки, він уже вичерпав свої сили на Авдіївському відтинку.