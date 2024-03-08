Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що ворог хоче "зрізати" вклинення українських військових.

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Які напрямки для ворога в пріоритеті

Полковник ЗСУ в запасі припустив, що є два вклинення Сил оборони України, які ворог хоче "зрізати" як колись на Авдіївському відтинку:

Сіверський напрямок – Білогорівка у бік Лисичанська;

Оріхівський напрямок – Роботине у бік Токмака.

У 2023 році українські військові "вклинилися" на Запоріжжі на глибину до 15 кілометрів в оборону противника біля окупованих населених пунктів Копані, Новопрокопівка та Вербове, але зупинилися через нестачу боєприпасів.

Росіяни "зрізали" вклинення біля Авдіївки, тепер будуть намагатися "зрізати" Роботинський та Білогорівський виступи,

– наголосив Роман Світан.

На обидвох напрямках триває серйозна підготовка до бойових дій, розміщені до 40 тисяч російських військових, які вже намагаються в режимі "формувальних операцій" виконувати наступальні дії.

Зверніть увагу! На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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