Зокрема, російська армія атакує українські позиції в кількох точках вздовж 600-мильної лінії фронту. Вона намагається "отримати все" від своєї першої "великої" перемоги в Авдіївці.
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Загарбники намагатимуться розширювати контроль
У зведенні британської розвідки повідомляється, що російські війська продовжують атаки з метою розширити контроль над містом Бахмут, яке Росія захопила у травні 2023 року.
Зазначається також, що окупаційні війська просунулися, аби зайняти східну частину села Іванівське. Зокрема, росіяни атакують українські позиції у Богданівці.
За даними розвідки Британії, на цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії, ймовірно, є захоплення Часового Яру, яке розташоване приблизно за 5 кілометрів від поточної лінії фронту.
Попри деякі поступові тактичні успіхи, малоймовірно, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто,
– йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.
Яка наразі ситуація на Бахмутському напрямку: основне
- Начальник групи безпілотних систем 241 ОБр ТрО Дмитро Спасиба розповів, що нелегка ситуація зберігається вже довгий час на Бахмутському напрямку. Росіяни, як завжди, кидають у бій величезну кількість живої сили, намагаючись просуватися. Водночас ЗСУ стійко тримають оборону.
- Для ліквідації ворожих сил українські військові активно використовують безпілотники, зокрема прилади нічного бачення. Запеклі бої тривають також в районі Іванівського. Окупанти ні на день не перестають атакувати.
- Раніше військовий оглядач Денис Попович повідомляв, що російські окупанти активізувались на Бахмутському напрямку. Ворогу потрібен Часів Яр. Це тактична висота. Тому згодом там теж можуть розпочатися бої.
- Денис Попович зазначив, що сценарій захоплення росіянами Часового Яру є дуже небезпечним. У такому випадку відкривається шлях на фланг і в тил українського угрупування, яке перебуває на південь від Бахмута.
- За словами речника ОСУВ "Хортиця", наразі бої йдуть у населених пунктах, які відкривають дорогу до Часового Яру. Йдеться про селище Іванівське. Там ворог активно намагається пробитися вглиб нашої оборони. Втім, українські захисники тримають лінію зіткнення та не дають ворогу рухатися вперед.