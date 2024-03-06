Ба більше, українські захисники дають потужну відсіч ворогові. Про це 24 Каналу розповів начальник групи безпілотних систем 241 ОБр ТрО Дмитро Спасиба. Зауважимо, що за минулу добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

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У бій кидають все, що мають

Нелегка ситуація зберігається вже довгий час на Бахмутському напрямку. Росіяни, як завжди, кидають у бій величезну кількість живої сили, намагаючись просуватися. Водночас ЗСУ стійко тримають оборону.

Ми не зупинимось і знищуватимемо всю нечисть, яка лізе прямо на нас. Життя їх нічому не вчить, вони як стадом ішли на всьому, що можуть, так і йдуть. А наші сили на підході, тільки сплять і бачать, як їх знищувати з усіх наявних засобів. Скільки б вони не лізли, гинуть і будуть гинути,

– наголосив Дмитро Спасиба.

Для ліквідації ворожих сил українські військові активно використовують безпілотники, зокрема нічного бачення.

Окупанти атакують безупинно

Запеклі бої тривають також в районі Іванівського. Окупанти ні на день не перестають атакувати для того, аби загарбати новий клаптик території.

Це щоденні масові атаки. Вони маленькими групами пересуваються на стику між нашими підрозділами. Але завдяки нашій аеророзвідці та пілотам, ми їх часто виявляємо та завдаємо ураження з усіх можливих сил і засобів. Наші хлопці настільки вмотивовано працюють, що вже навіть черга між пілотами, хто перший знищить ворога,

– розповів військовий.

Для того, аби ефективніше знищувати ворога, нашим бійцям необхідно більше дронів. Власне, навіть екіпажі, які працюють з безпілотниками, є й також майстрами. Тобто якщо щось виходить з ладу, оператори дронів самі можуть оперативно розв'язати проблему.

Фактично бійці можуть коригувати функціонал дронів під специфічні завдання різних підрозділів бригади.Однак для цього необхідна постійна наявність комплектувальних частин.

Важливо! Ви можете допомогти 241-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ 241 Об ТрО зібрати кошти на комплектувальні для дронів. Свій донат ви можете надіслати на банку за посиланням. Номер картки банки 5375 4112 1370 7453. Загальна сума збору – 2,5 мільйона гривень, з яких зібрано вже понад 215 тисяч. Допомагаймо ЗСУ нищити ворога!

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