На Авдіївському напрямку один дрон знищив 11 російських загарбників. 3-тя окрема штурмова бригада поділилася відео з місця подій.

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Що показано на відео

На кадрах можна побачити, як безпілотник наздоганяє ворожу техніку та влучає у неї. Зверху у цей момент сиділи 9 російських солдатів, а всередині перебував командир та мехвод.

Наздогнали противника на ходу та влучили в техніку під час переміщення ворожої піхоти за допомогою дрона FPV. Бонусом – загоряння БК на борту з окупантами. Ліквідація відділення ворожої армії на Авдіївському напрямку – робота екіпажу "Вітролом", бійців Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади,

– мовиться у повідомленні.

Знищення 11 росіян одним дроном: відео 3 ОШБр



Безпілотники допомагають нашим воїнам на фронті