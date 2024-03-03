На Авдеевском направлении один дрон уничтожил 11 российских захватчиков. 3-я отдельная штурмовая бригада поделилась видео с места событий.

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Что показано на видео

На кадрах можно увидеть, как беспилотник догоняет вражескую технику и попадает в нее. Сверху в этот момент сидели 9 российских солдат, а внутри находился командир и мехвод.

Догнали противника на ходу и попали в технику во время перемещения вражеской пехоты с помощью дрона FPV. Бонусом – возгорание БК на борту с оккупантами. Ликвидация отделения вражеской армии на Авдеевском направлении – работа экипажа "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады,

– говорится в сообщении.

Уничтожение 11 россиян одним дроном: видео 3 ОШБр



Беспилотники помогают нашим воинам на фронте