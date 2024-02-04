СтратКом ВСУ поделился кадрами спасения наших защитников. Им помог с помощью БПЛА 14 отдельный полк.
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Как дроны спасли наших воинов
Оккупанты зашли в здание в тот момент, когда наши воины находились на втором этаже. К счастью, им вовремя помогли побратимы с беспилотниками.
Россияне заняли первый этаж здания, в котором находились украинские защитники. Но на помощь пришли дроны! Пока беспилотники уничтожали противника, защитники успешно выбрались и отошли,
– говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как дрон-камикадзе влетает в помещение на первом этаже через большую дыру в стене и взрывается. После этого двое наших защитников спускаются со второго этажа через окно и покидают здание.
Спасение украинских воинов с помощью БПЛА: видео СтратКома ВСУ
Что еще делают наши воины с помощью дронов
- Недавно командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в комментарии 24 Каналу рассказал, как наземный дрон с турелью разбил позиции российских оккупантов. По его словам, такая операция была проведена впервые в истории.
- Ранее наши пограничники попали FPV-дроном в "гнездо" противника в Херсонской области. У захватчика было антидроновое ружье, однако оно его не спасло.
- Напомним, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен оккупанта только с помощью беспилотника и гранаты. После "хлопка" в окопе россиянин с помощью жестов продемонстрировал намерение сдаться. Позже он передал ВСУ ценную информацию.