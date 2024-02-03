Владислав Молодых – это боец 71 отдельной егерской бригады. Он смог продержаться 41 сутки в заваленном подвале.

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Что рассказал Владислав

Оккупанты 3 суток штурмовали блиндаж, в котором находился Владимир и его побратим. Россияне применяли гранаты, дроны, РПГ. Владислав Молодых ликвидировал не менее 6 российских захватчиков.

Тогда россияне завалили выход из этого подвала мусором. Также блиндаж засыпало обломками от уничтоженного дома, стоявшего рядом. Оккупанты не могли добраться до двух бойцов 71 ОЕБр и кричали им, чтобы они вылезли сами и сдались в плен. Однако украинские защитники отказались, даже несмотря на угрозы россиян сжечь подвал.

У бойцов были сухпайки, однако они потом закончились. В результате двум воинам пришлось выживать при минусовой температуре без еды и воды. Чтобы утолить жажду, Владислав пил талый снег.

История спасения Владислава Молодых: видео 71 ОЕБр



Украинские воины пытались потихоньку разбирать завалы изнутри. Им удалось сделать маленькую дырку, через которую можно было пролезть, но без бронежилетов и другого снаряжения. Напарник Владислава выбрался на поверхность и пошел искать своих. Его через некоторое время увидели с дрона побратимы и вывели. Сам Владислав ждал, пока за ним придут.

Что рассказали собратья

К счастью, побратимам Владислава удалось пробраться в блиндаж.

Сначала кричали туда в подвал через мусор. Он откликнулся, но не выходил, называли его позывной. Когда вылез, был похудевший, черный от окопных свечей и глины. Еле сдерживал слезы, когда нас увидел,

– рассказал боец с позывным "Герич".

По словам бойца, Владислав попросил воды и сигарету, а также сказал, что в российский плен сдаваться не планировал и отстреливался до последнего.

В результате Владислава вывели. Он несколько недель считался пропавшим без вести. Боец после эвакуации позвонил маме. Она его сразу узнала, обрадовалась и не сдержала слез. Сам Владислав в конце видео призвал людей не сдаваться и отметил, что все можно пережить.

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