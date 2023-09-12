Андрей Грицайчук из Ровненской области на передовой вместе с собратьями попал под атаку вражеской авиации. Вскоре жене сообщили, что он не выжил. Однако впоследствии оказалось, что ее любимый находится в больнице.

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Жена Ольга Грицайчук рассказывает, что ее мать, когда узнала известие о смерти сына, потеряла сознание. Сокрушенная горем семья уже готовилась к похоронам, как через 5 дней раздался звонок: тяжелораненый Андрей находится в больнице и главное, что жив.

Что известно о защитнике Андрее Грицайчуке

Когда началась полномасштабная война, Андрей Грицайчук был на заработках в Литве. Тогда в Ровно раздавались мощные взрывы и беременная Оля с двумя детьми поехала к нему. Однако мужчина за границей сидеть не мог, поэтому они вместе решили вернуться в родное село, где Андрею вручили повестку. Несмотря на то, что отец троих детей, пошел служить.

У меня нет такого понятия, чтобы за детей прятаться, их наоборот нужно защищать, чтобы они этого не видели.

– сказал Андрей.

Так мужчина стал штурмовиком и его группу направили в Луганскую область. Там их атаковала вражеская авиация и после удара многие ребята погибли. Вскоре в дом Грицайчуков приехали с трагическим известием и убитая горем семья готовилась к похоронам, когда через 5 дней на праздник Благовещения раздался звонок: "ваш мужчина лежит тяжело ранен, без сознания в Киеве в больнице".

Тогда Ольга не могла поверить счастью и сразу уехала к мужу. По словам военного, из 30 попавших под обстрел мужчин в живых остались только двое и он один среди них.

Один из осколков до сих пор в голове: в каком состоянии защитник

Андрей несколько месяцев восстанавливает здоровье после ранений в разных госпиталях страны. Один из осколков до сих пор сидит в голове, а вытаскивать его опасно. Терапевт Андрея Юрий Макарец рассказал, что у мужчины нарушен двигательный центр, однако Андрей встал на ноги и сейчас проходит реабилитацию в госпитале в родной Ровенской области.

Медики рассказали, что у пациента есть очередная сверхважная задача – преодолеть 300 метров без помощи палки.

Когда Андрей узнал о своей "гибели", то был ошеломлен. Как его ошибочно похоронили, он выяснять не хочет и стремится лишь к скорейшей реабилитации. Самое большое утешение для мужчины, когда из больницы его отпускают на несколько дней домой.