Родным городом для павшего бойца был Каменец-Подольский. Собственно, его мэр Михаил Поситко в воскресенье, 10 сентября, сообщил новость о героической смерти Сергея Иванюка.

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Каменец-Подольская община в скорби

Родился Иванюк в 1979 году. У него было двое детей: к сожалению, теперь они – без отца.

Он погиб отвоевывая нашу независимость, за это и поплатился своей жизнью. Не справедливо… Без отца осталось двое детей. Выражаю искренние соболезнования семье военнослужащего,

– написал городской голова.

Кроме того, он отметил, что вся Каменец-Подольская община – в скорби, и констатировал: "Вечная память Герою".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибших воинов Вооруженных Сил Украины. Светлая память всем павшим за наш суверенитет, а также Сергею Иванюку.

Заметим, что 12 сентября родная для Иванюка община в Хмельницкой области будет встречать своего павшего героя на щите.

Траурный кортеж с телом защитника будет двигаться по проспекту со стороны Хмельницкого около 09:30 в дом, где проживал Сергей. Это улица Космонавтов, 10. С 10.00 до 11.00 там состоится прощание.

После этого кортеж отправится к месту последнего покоя в селе Витковцы. Там со всеми почестями похоронят Сергея Иванюка, погибшего за нашу свободу.

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