Печальное известие сообщила мать Героя Украины Елена Орлова. Об этом пишет 24 Канал.

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Андрей Орлов – на щите

Мой Сын, мой ребенок, мое все... на щите,
– написала Елена Орлова.

Ранее телеведущая Анна Мирошниченко отмечала, что Андрей Орлов стал первым защитником, которому присвоили звание Героя Украины за освобождение Херсона. Он был сержантом 131-го разведывательного батальона.

Андрей Орлов / Фото из фейсбука мамы Героя Украины

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Погиб воин из Киевской области Роман Матрущенко

  • В Донецкой области погиб младший сержант ВСУ Роман Матрущенко. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
  • Украинский защитник пал в бою во время штурма вражеских позиций 18 августа вблизи Клещеевки Бахмутского района. Он был командиром боевой машины – командиром механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты.
  • Без отца остался 6-летний сын.