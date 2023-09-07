Печальное известие сообщила мать Героя Украины Елена Орлова. Об этом пишет 24 Канал.

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Андрей Орлов – на щите

Мой Сын, мой ребенок, мое все... на щите,

– написала Елена Орлова.

Ранее телеведущая Анна Мирошниченко отмечала, что Андрей Орлов стал первым защитником, которому присвоили звание Героя Украины за освобождение Херсона. Он был сержантом 131-го разведывательного батальона.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского воина. Вечная память и слава Герою.

Андрей Орлов / Фото из фейсбука мамы Героя Украины

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