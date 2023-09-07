Печальное известие сообщила мать Героя Украины Елена Орлова. Об этом пишет 24 Канал.
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Андрей Орлов – на щите
Мой Сын, мой ребенок, мое все... на щите,
– написала Елена Орлова.
Ранее телеведущая Анна Мирошниченко отмечала, что Андрей Орлов стал первым защитником, которому присвоили звание Героя Украины за освобождение Херсона. Он был сержантом 131-го разведывательного батальона.
Андрей Орлов / Фото из фейсбука мамы Героя Украины
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Погиб воин из Киевской области Роман Матрущенко
- В Донецкой области погиб младший сержант ВСУ Роман Матрущенко. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
- Украинский защитник пал в бою во время штурма вражеских позиций 18 августа вблизи Клещеевки Бахмутского района. Он был командиром боевой машины – командиром механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты.
- Без отца остался 6-летний сын.