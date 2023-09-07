Далекого 7 сентября 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки, которое впоследствии превратилось в ГУР МО. Ко дню основания масштабной разведывательной структуры 24 Канал собрал для вас истории самых выдающихся операций украинской разведки за время русско-украинской войны.

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Рейд в Крым под руководством Буданова

6 августа 2016 года началась операция ГУР МО – 5 спецназовцев во главе с Кириллом Будановым, который сейчас возглавляет разведку. Группа высадилась на западном побережье оккупированного Россией полуострова. Основной задачей явилось осуществление диверсии на аэродроме Джанкой и других военных объектах, важных для врага.

По некоторым данным, группа разведчиков должна доставить оружие и взрывные средства в специально подготовленные места вблизи российских военных объектов, которые могли бы использовать другие украинские диверсионные группы в случае полномасштабного конфликта.

В результате операции диверсии на объектах осуществить не удалось, однако сотрудники ГУР МО ликвидировали полковника ФСБ Романа Каменева и ефрейтора Семена Сычева. Еще несколько сотрудников ФСБ получили ранения, а группа без потерь покинула полуостров.



Диверсионная группа ГУР МО в Крыму во главе с Кириллом Будановым / Фото ГУР МО

В недавних интервью Кирилл Буданов рассказал, что такие высадки в Крыму происходили несколько раз и целью была перевозка груза. Часто разведчикам приходилось добираться в Крым просто плывя через Сиваш.

Ликвидация террористов на Донбассе

4 февраля 2017 года в оккупированном Луганске взорвался автомобиль коллаборанта Олега Анащенко – предателя, который перешел на сторону россиян и был причастен к сбитию украинского самолета Ил-76 вблизи Луганска. Тогда в результате трагедии погибли 49 украинских военнослужащих.



Боевик Анащенко, ликвидированный спецслужбами / Фото росСМИ



Авто Анащенко после взрыва / росСМИ

После взрыва боевики задержали майора Сергея Иванчука и сержанта Ивана Деева – сотрудников ССО. Оба попали в плен и провели там 3 года. После возвращения они подтвердили, что были причастны к ликвидации предателя Анащенко. Эта операция была проведена в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Кроме того, по одной из версий сотрудники ГУР МО приложились также к легендарной ликвидации террористов "Гиви", он же Михаил Толстых и "Моторолы", он же Арсен Павлов.

Справочно! "Гиви" был родом из Иловайска и в 2014 году участвовал в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт. Террорист отметился издевательствами над украинскими военнопленными и даже пытками. 8 февраля 2017 года погиб в Макеевке в "собственном кабинете" в результате взрыва. По одной из версий, именно ГУР МО ликвидировало террориста, ведь позже в разведке сообщили, что гибель "Гиви" серьезно повлияла на моральное состояние террористов на Донбассе.



Также по разным данным, ГУР МО могло участвовать и в ликвидации "Моторолы", погибшей 16 октября 2016 года после взрыва в лифте многоэтажки в Донецке, где боевики подарили ему квартиру.

Эвакуация гражданских из Афганистана

В августе 2021 года война в Афганистане между правительственными войсками и террористами "Талибана" достигла своего апогея – последние вплотную приблизились к Кабулу и демократическое правительство решило фактически сдать город без сопротивления.

Таким образом, 15 августа 2021 года "Талибан" захватил столицу. В ловушке окажись тысячи иностранцев, ведь рейсы из тамошнего аэропорта прекратились, а уехать из страны автомобильными путями уже было невозможно – почти всю страну контролировали талибы. Тогда иностранные государства начали операции по эвакуации своих граждан, в том числе и Украина.

Важно! Эвакуацией украинцев занимались спецназовцы ГУР МО. Благодаря усилиям разведчиков удалось эвакуировать более 700 человек – как украинцев, так и иностранцев. О подвигах украинских разведчиков писала пресса Нидерландов, Польши, Испании и Канады.

В частности, сотрудники ГУР МО были единственными, кто не отказал гражданам Афганистана в сопровождении трансферов к эвакуационному самолету. Дело в том, что правительство Канады согласилось принять 19 граждан Афганистана, работавших с канадским посольством, но все отказывали им в сопровождении самолета после терактов в районе аэропорта.

Спецназовцы вышли пешком из аэропорта в Кабул, чтобы встретить 2 эвакуационных автобуса и сопровождать их на аэродром. Из Кабула эвакуационный самолет доставил всех в Исламабад – столицу Пакистана. А оттуда эвакуированные самолеты полетели в Киев.



Спецназначители ГУР МО в Кабуле / Фото ГУР МО

Украина вошла в десятку стран мира, которые эвакуировали наибольшее количество людей из Афганистана, что повлияло не только на авторитет государства, но и на авторитет украинской разведки в мире.

Однако через несколько месяцев для разведчиков начались новые испытания.

Врага в десять раз больше: бои за аэродром в Гостомеле

24 февраля, когда россияне начали полномасштабное наступление, одной из самых горячих точек боевых столкновений стал поселок Гостомель недалеко от Киева. Россияне пытались взорвать десант на тамошнем аэродроме Антонова для наступления на столицу, которую планировали захватить за 3 дня.

Недавно ГУР МО опубликовало фильм о боях за Гостомель, в котором спецназовец рассказал, что утром 24 февраля группа из около 30 человек решила принять бой с врагом. Основной целью стало выиграть хотя бы немного времени, чтобы срочников из поселка можно было отправить в Киев и помешать быстрому продвижению врага.

Российских десантников было более 300. Однако главной проблемой врага стало то, что, несмотря на превосходящие силы, они совсем не готовились к сопротивлению со стороны Украины.

Враг отправил в Гостомель около 35 вертолетов и 2 самолета. Против такого нашествия у разведчиков были только автоматы Калашникова, гранатометы, БТР и гранаты. Разведчики держались столько, сколько это было возможно. Спецназовцы сбили вертолет россиян, еще несколько сбили нацгвардейцы. В общей сложности все спецслужбы и вооруженные формирования уничтожили около 500 десантников, которые должны были отправиться на Киев.

Спецназначенец ГУР МО рассказал о боях за Гостомель: смотрите видео

Прорывы в ад: рейды на "Азовсталь"

Прошлой весной Мариуполь стал эпицентром сверхтяжелых боев – наши воины сопротивлялись противнику, находясь в полной блокаде. Поэтому ГУР МО решило организовать беспрецедентную операцию – авиапрорыв в тогдашний окруженный Мариуполь, чтобы доставить для наших защитников продукты, лекарства и боеприпасы и эвакуировать раненых.

В условиях оцепления защитники Мариуполя отходили все ближе к огромному металлургическому комбинату "Азовсталь". Для того, чтобы обеспечить наших воинов всем необходимым и эвакуировать нуждающихся в помощи, ГУР МО искало добровольцев – прежде всего, среди пилотов армейской авиации, ведь сам замысел был чрезвычайно рискованным. И каждый, кто согласился лететь в Мариуполь, сознавал, что может не вернуться. И, по меньшей мере, 3 экипажа действительно не вернулись.

Во время первого прорыва защитников Мариуполя удалось обеспечить системами Starlink – это позволило в дальнейшем нашим воинам быть на связи и даже давать пресс-конференции из бомбоубежища на "Азовстали" во время пика боев и бомбардировок завода в мае 2022 года. Также удалось эвакуировать тяжелораненых.

"Небо" – фильм о прорывах на "Азовсталь": смотрите видео

Авиапрорывы стали одной из сложных и опасных операций ГУР МО во время российско-украинской войны. Большинству экипажей, летевших из Днепропетровщины через Запорожскую область в Азовое море, а оттуда в Мариуполь, удалось обойти вражескую ПВО. Для этого приходилось лететь на очень низкой высоте, чтобы незаметными для российских радаров.

Kraken в полном составе: роль ГУР МО в контрнаступлении на Харьковщине

В начале сентября прошлого года украинские воины провели молниеносное контрнаступление и почти полностью деоккупировали Харьковщину и север Донбасса. Активную роль в наступательной операции играло спецподразделение ГУР МО Kraken, созданное весной 2022 года в Харькове из ветеранов "Азова", офицеров ГУР МО, добровольцев и т.д. Суммарно – 1500 человек. Все они участвовали в контрнаступлении.

Несмотря на динамичность, наши воины столкнулись с такими трудностями в наступлении, как логистика, создание стабилизационных пунктов для раненых и наступление в условиях отсутствия электричества и связи, ведь Starlink на оккупированных территориях не работал, а украинские войска продвигались очень быстро. Несмотря на это, за 2 недели было освобождено в разы больше территорий, чем за 3 предыдущих месяца смогли захватить россияне.

Бойцы Kraken во время контрнаступления освободили Ольховку, Лесное, Русскую Лозовую, Питомник, Белогоровку Луганской области, Вербовку, Балаклею, Бородоярское, Морозовку, Савинцы, Довгаловку, левобережную часть Купянска, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровку, Новоосиново, Глушковку, Колесниковку, Кисловку, Котляровку. Более того, глава ГУР МО Кирилл Буданов лично участвовал в освобождении села Русская Лозовая вместе с бойцами подразделения.

Kraken отчитывается об освобождении Балаклеи: смотрите видео

Кошмар для россиян: ГУР МО и операция на Змеином

Остров Змеиный россияне оккупировали в первый день полномасштабной войны и именно тогда появилась легендарная фраза, которая до сих пор указывает на курс не только кораблю.

Змеиный деоккупировали 30 июня 2022, однако этому предшествовала серьезная боевая работа со стороны спецслужб и военных формирований. Кроме дистанционных ударов по острову, в мае 2022 года подразделения ГУР МО и СБУ совершили десантно-штурмовую операцию, высадившись на острове с вертолетов. Воины не только нанесли урон противнику, но и затрофеили немало техники врага.

Украинские спецслужбы в целом стали страшным сном для оккупантов, особенно на открытой местности острова Змеиный.

Как ГУР МО принимали участие в освобождении Змеиного: смотрите видео

"Синица": операция с выманиванием Ми-8

23 августа был плохим днем для россиян. Утром ГУР МО сообщила, что в результате удачного удара удалось уничтожить установку С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму стоимостью 1 миллиард долларов. Однако неприятные сюрпризы в тот день не кончились.

Тогда же стало известно, что в результате шестимесячной спецоперации ГУР МО под кодовым названием "Синица", Украина успешно выманила вертолет Ми-8АМТШ вместе с грузом. Так, украинские вооруженные силы получили жизненно важные компоненты для истребителей Су-27 и Су-30СМ.

Вместе с пилотом в вертолете было еще 2 члена экипажа – они не знали, куда летят. В результате спецоперации двух россиян ликвидировали. Пилот Максим Кузьминов и его семья находятся в Украине – его семью заранее вывезли из России. Мотивом своего поступка пилот назвал категорическое неприятие действий России и призвал других российских пилотов поступить так, как он.

Западная пресса не скрывала своего восторга от операции украинских разведчиков, ведь таким образом ГУР МО не только в очередной раз доказала свой профессионализм, но и сумела забрать у России вертолет стоимостью 14 миллионов долларов. Интересно, что согласно действующему законодательству, пилот получит компенсацию в 500 000 долларов за то, что передал Украине вертолет.

Пресс-конференция пилота Ми-8: смотрите видео

Лучший подарок на День Независимости: новый рейд в Крым

Ночью 24 августа спецназовцы ГУР МО и бойцы ВМС Украины высадились в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк на мысе Тарханкут на западном побережье временно оккупированного Крыма.

Украинские воины вступили в бой с 3-м радиотехническим полком России, ликвидировали по меньшей мере 30 оккупантов и подняли на полуострове государственный флаг Украины – в оккупированном Крыму это произошло впервые с 2014 года. Это можно назвать лучшим подарком ко Дню Независимости.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что основной целью сделки стало напоминание украинцам, особенно на оккупированной территории о том, что наше государство победит и освобождение Крыма от врага уже не за горами.

Чтобы вспомнили и поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их не за горами, что о них никто не забыл,

– подчеркнул Буданов.

Крымский рейд ГУР МО и ВМС: смотрите видео

Война идет на территорию противника: ГУР и удары по России

Сейчас для нас уже привычно видеть новости о том, что в том или ином российском городе раздаются взрывы и жалуются на неизвестные беспилотники. Однако следует понимать масштаб – впервые после стольких развязанных Россией войн, она возвращается на ее территорию. Взрывы раздаются в Белгороде, Брянске, Курске, Ростове-на-Дону, Пскове или даже Москве.

Многие детали сейчас остаются в тайне, поскольку операции в этом направлении до сих пор продолжаются. Что можно точно вспомнить – недавние удары беспилотников по аэропорту Пскова – города, расположенного в около 700 километрах от украинской границы. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что беспилотники запускали с территории России, однако никаких других подробностей не рассказал. Очевидно, что в любом случае это сложная и утонченная работа.



Ночи в Пскове теперь такие / Фото росСМИ

В результате успешных атак полностью уничтожены 2 военно-транспортных самолета Ил-76, а еще 2 – повреждены. Поскольку у последних серьезно поврежден центроплан – восстановление под большим вопросом.

Все операции ГУР МО доказывают одно – враг нигде не укроется и врага ничего не спасет. Сегодня мы вспомнили только самые громкие, однако работа разведчиков – ежедневная и сложная. То, что мы с вами видим – это лишь вершина айсберга и многое интересное мы узнаем только со временем.

Спасибо титанам ГУР МО за их колоссальный труд!