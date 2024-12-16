Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Главное управление разведки. Для попадания во врага воину понадобился один выстрел из винтовки Sako M10.

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Новый снайперский рекорд

Спецназовец ГУР "Лектор" смог попасть в российского оккупанта пулей калибром .338LM с расстояния 2069 метров.

Снайпер стрелял, стоя в окопе. В то время оккупант двигался посадкой почти на одном уровне с "Лектором".

В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений,

– рассказал снайпер.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что "Лектор" выполнил тяжелую профессиональную работу, попав в движущуюся цель на таком расстоянии.

Достижения "Лектора" во время полномасштабной войны

Снайпер "Лектор" в гражданской жизни был егерем. Но с начала войны присоединился к войску вместе с сыном. Служил в разведке одной из бригад ТрО. С февраля 2023 года спецназовец выполняет боевые задачи в рядах подразделения активных действий ГУР.



Воин прошел несколько военных учений, в частности снайперскую подготовку ГУР и курс "Гнев Пречистый". Профессионализм "Лектора" подтверждают более трех десятков уничтоженных целей.

Снайпер умеет работать с различными типами винтовок, которые выбирает под каждую задачу отдельно.

Стоит знать! Во время войны в Афганистане подтвержденный рекорд для такого калибра установил британский снайпер Крейг Гаррисон. В ноябре 2009 года он успешно поразил двух талибов пулей с расстояния 2475 метров. Для этого снайпер сначала сделал девять пристрелочных.

Напомним, ранее кадры отважной борьбы украинского снайпера и стрелка российских оккупантов на Бахмутском направлении показали в 30-й механизированной бригаде ВСУ.