Соответствующие кадры фонд "Вернись живым" обнародовал в своем телеграмм-канале в понедельник, 22 июля.

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"Снайперская дуэль" между украинским защитником и оккупантом

На обнародованном видео видно, как вражеский снайпер стреляет в украинского бойца, однако наш воин вышел из поединка победителем и ликвидировал вражескую цель.

Россиянин почти попал в нашего воина с расстояния 1240 метров, однако победителем из поединка вышел украинский воин. Со второй попытки он отправил оппонента в ад,

– рассказали волонтеры.

Там также отметили, что снайперская пара ВСУ получит в рамках проекта "Гнев пречистый" новую винтовку, транспорт и все необходимое снаряжение, чтобы еще эффективнее уничтожать оккупантов.

Снайпер бригады имени князя Острожского одолел оккупанта в дуэли: смотрите видео