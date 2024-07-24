Відповідні кадри фонд "Повернись живим" оприлюднив у своєму телеграм-каналі в понеділок, 22 липня.

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"Снайперська дуель" між українським захисником і окупантом

На оприлюдненому відео видно, як ворожий снайпер стріляє в українського бійця, проте наш воїн вийшов з двобою переможцем і ліквідував ворожу ціль.

Росіянин майже влучив у нашого воїна з відстані 1240 метрів, проте переможцем з поєдинку вийшов український воїн. З другої спроби він відправив опонента до пекла,

– розповіли волонтери.

Там також зазначили, що снайперська пара ЗСУ отримає в рамках проєкту "Гнів пречистий" нову гвинтівку, транспорт та все необхідне спорядження, щоб ще ефективніше знищувати окупантів.

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