Рекордный выстрел снайпер 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ произвел из винтовки "Властелин Горизонта". Кстати, она – собственная разработка ведомства.
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Первый шаг к снайпингу сделал в возрасте 30
Ковальскому 58. До полномасштабного вторжения был обычным предпринимателем, а снайпинг считал лишь затратным видом спорта, впрочем, добился в нем больших успехов.
Кстати, никогда не любил охоту и вместо животных предпочитал стрелять по картонным мишеням.
Путь длиной 3800 метров начинается с первого шага. Свой Вячеслав Ковальский сделал, когда ему было уже за 30. Интересно, что произошло это случайно. Товарищи предложили пострелять за городом. Мужчина согласился и сам не заметил, как у него появилось новое хобби.
Первая винтовка была простенькая, малокалиберная. Важно, что под нее подходили самые дешевые боеприпасы. Целую неделю будущий снайпер СБУ занимался розничной торговлей и ждал выходных, чтобы поехать на стрельбы.
Время проходило, новые ружья стреляли все громче. А вокруг Ковальского появлялось больше людей, которым нравилось собираться и попадать в мишени с расстояния в несколько сот метров.
Сначала организовали небольшие соревнования – между собой. Вячеслав с товарищем часто побеждали. Им хотелось расти. Мужчина отметил, что к тому времени, в середине 2000-х на всю Украину было около 50 стрелков. Уже в 2017, по расчетам военного, в пять раз больше.
Однажды приятель нашел в интернете информацию о соревнованиях в Великобритании. В частности, стрельбу по мишеням на расстоянии 800 – 1000 ярдов (то есть 732 – 914 метров). Интересно, что до этого Ковальский никогда не был за границей и английского не знал, однако съездили, отстрелялись, правда, ничего не выиграли.
Мужчина понял, что главная из проблем – обычная фабричная винтовка. Если же покупать спортивное оружие да еще и усиленно тренироваться, – шансы есть.
Снайпер-рекордсмен Вячеслав Ковальский / Фото СБУ
Уже в 2011 году Ковальский занял первое место на европейских соревнованиях по F-Class Open – стрельбе на точность на большие расстояния.
Когда я выиграл, для меня это не было каким-то суперсобытием, потому что я не понимал, насколько это престижно в том мире (мире снайпинга – УП),
– вспоминает он.
С тех пор участие в чемпионатах стало для Ковальского частью жизни. Ни разу не был за пределами Украины ради отдыха, только ради соревнований.
Ковальский – снайпер-рекордсмен
Соревнования по высокоточной стрельбе Precision Rifle Series Ukraine были запланированы на 26 – 27 февраля 2022 года. Чтобы хорошо подготовиться, мужчина с товарищами поехали в Житомир. Там его и застала война. Впрочем, домой решил не возвращаться.
Сначала присоединился к движению сопротивления ССО, а дальше – уже к истребительному снайперскому подразделению Службы безопасности Украины. Главным мотивом перейти стало именно оружие – винтовка "Властелин Горизонта". Собственная разработка СБУ, способная поражать цель на расстоянии 3 – 4 километров. До этого Вячеслав клал пули всего на два.
В один солнечный и ветреный день снайпер Ковальский нажал на крючок "Властелина Горизонта" и выстрелил в захватчика, который находился в 3,8 километра от него.
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