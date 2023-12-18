Рекордный выстрел снайпер 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ произвел из винтовки "Властелин Горизонта". Кстати, она – собственная разработка ведомства.

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Первый шаг к снайпингу сделал в возрасте 30

Ковальскому 58. До полномасштабного вторжения был обычным предпринимателем, а снайпинг считал лишь затратным видом спорта, впрочем, добился в нем больших успехов.

Кстати, никогда не любил охоту и вместо животных предпочитал стрелять по картонным мишеням.

Путь длиной 3800 метров начинается с первого шага. Свой Вячеслав Ковальский сделал, когда ему было уже за 30. Интересно, что произошло это случайно. Товарищи предложили пострелять за городом. Мужчина согласился и сам не заметил, как у него появилось новое хобби.

Первая винтовка была простенькая, малокалиберная. Важно, что под нее подходили самые дешевые боеприпасы. Целую неделю будущий снайпер СБУ занимался розничной торговлей и ждал выходных, чтобы поехать на стрельбы.

Время проходило, новые ружья стреляли все громче. А вокруг Ковальского появлялось больше людей, которым нравилось собираться и попадать в мишени с расстояния в несколько сот метров.

Сначала организовали небольшие соревнования – между собой. Вячеслав с товарищем часто побеждали. Им хотелось расти. Мужчина отметил, что к тому времени, в середине 2000-х на всю Украину было около 50 стрелков. Уже в 2017, по расчетам военного, в пять раз больше.

Однажды приятель нашел в интернете информацию о соревнованиях в Великобритании. В частности, стрельбу по мишеням на расстоянии 800 – 1000 ярдов (то есть 732 – 914 метров). Интересно, что до этого Ковальский никогда не был за границей и английского не знал, однако съездили, отстрелялись, правда, ничего не выиграли.

Мужчина понял, что главная из проблем – обычная фабричная винтовка. Если же покупать спортивное оружие да еще и усиленно тренироваться, – шансы есть.

Снайпер-рекордсмен Вячеслав Ковальский / Фото СБУ

Уже в 2011 году Ковальский занял первое место на европейских соревнованиях по F-Class Open – стрельбе на точность на большие расстояния.

Когда я выиграл, для меня это не было каким-то суперсобытием, потому что я не понимал, насколько это престижно в том мире (мире снайпинга – УП),

– вспоминает он.

С тех пор участие в чемпионатах стало для Ковальского частью жизни. Ни разу не был за пределами Украины ради отдыха, только ради соревнований.

Ковальский – снайпер-рекордсмен

Соревнования по высокоточной стрельбе Precision Rifle Series Ukraine были запланированы на 26 – 27 февраля 2022 года. Чтобы хорошо подготовиться, мужчина с товарищами поехали в Житомир. Там его и застала война. Впрочем, домой решил не возвращаться.

Сначала присоединился к движению сопротивления ССО, а дальше – уже к истребительному снайперскому подразделению Службы безопасности Украины. Главным мотивом перейти стало именно оружие – винтовка "Властелин Горизонта". Собственная разработка СБУ, способная поражать цель на расстоянии 3 – 4 километров. До этого Вячеслав клал пули всего на два.

В один солнечный и ветреный день снайпер Ковальский нажал на крючок "Властелина Горизонта" и выстрелил в захватчика, который находился в 3,8 километра от него.

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Любопытно! Журналисты отметили, что 3 километра 800 метров – это расстояние от Центрального железнодорожного вокзала Киева до метро Печерска. Добавили, что если бы однажды снайпер занял бы позицию на Киевском вокзале Москвы, то пуля из его ружья легко долетела бы до Кремля.