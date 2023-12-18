Рекордний постріл снайпер 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ зробив з гвинтівки "Володар Обрію". До речі, вона – власна розробка відомства.

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Перший крок до снайпінгу зробив у віці за 30

Ковальському 58. До повномасштабного вторгнення був звичайним підприємцем, а снайпінг вважав лише витратним видом спорту, втім, досягнув у ньому неабияких успіхів.

До речі, ніколи не любив полювання і замість тварин вважав за краще стріляти по картонних мішенях.

Шлях завдовжки в 3800 метрів починається з першого кроку. Свій Вячеслав Ковальський зробив, коли йому було вже за 30. Цікаво, що сталося це випадково. Товариші запропонували постріляти за містом. Чоловік погодив і сам не помітив, як у нього з'явилося нове хобі.

Перша гвинтівка була простенька, малокаліберна. Важливо, що під неї підходили найдешевші боєприпаси. Цілий тиждень майбутній снайпер СБУ займався роздрібною торгівлею і чекав на вихідні, аби поїхати на стрільби.

Час минав, нові рушниці стріляли дедалі гучніше. А навколо Ковальського з'являлося більше людей, яким подобалося збиратися та влучати в мішені з відстані в кілька сотень метрів.

Спочатку організували невеликі змагання – між собою. Вячеслав з товаришем часто перемагали. Їм хотілося росту. Чоловік зауважив, що на той час, в середині 2000-х на всю Україну було близько 50 стрільців. Вже у 2017, за розрахунками військового, вп'ятеро більше.

Одного дня приятель знайшов в інтернеті інформацію про змагання у Великобританії. Зокрема, стрільбу по мішенях на відстані 800 – 1000 ярдів (тобто 732 – 914 метрів). Цікаво, що до цього Ковальський ніколи не був за кордоном та й англійської не знав, однак, з'їздили, відстрілялися, щоправда, нічого не виграли.

Чоловік зрозумів, що головна з проблем – звичайна фабрична гвинтівка. Якщо ж купувати спортивну зброю та ще й посилено тренуватися, – шанси є.

Снайпер-рекордсмен Вячеслав Ковальський / Фото СБУ

Уже у 2011 році Ковальський посів перше місце на європейських змаганнях по F-Class Open – стрільбі на точність на великі відстані.

Коли я виграв, для мене це не було якоюсь суперподією, бо я не розумів, наскільки це престижно в тому світі (світі снайпінгу – УП),

– згадує він.

З того часу участь у чемпіонатах стала для Ковальського частиною життя. Жодного разу не був за межами України заради відпочину, тільки задля змагань.

Ковальський – снайпер-рекордсмен

Змагання з високоточної стрільби Precision Rifle Series Ukraine були заплановані на 26 – 27 лютого 2022. Аби добре підготуватися, чоловік з товаришами поїхали до Житомира. Там його й застала війна. Втім, додому вирішив не повертатися.

Спочатку долучився до руху опору ССО, а далі – вже до винищувального снайперського підрозділу Служби безпеки України. Головним мотивом перейти стала саме зброя – гвинтівка "Володар обрію". Власна розробка СБУ, яка здатна вражати ціль на відстані 3 – 4 кілометрів. До цього Вячеслав клав кулі лише на два.

Одного сонячного та вітряного дня снайпер Ковальський натиснув на гачок "Володаря обрію" і вистрілив у загарбника, який перебував за 3,8 кілометра від нього.

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Цікаво! Журналісти зауважили, що 3 кілометри 800 метрів – це відстань від Центрального залізничного вокзалу Києва до метро Печерська. Додали, що якби одного дня снайпер зайняв би позицію на Київському вокзалі Москви, то куля з його рушниці легко долетіла б до Кремля.