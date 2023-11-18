Пресслужба СБУ у коментарі 24 Каналу розкрила деталі. Мовиться, що снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу.
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Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів,
– мовиться у повідомленні.
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Наголошують, що цей постір герой здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію".