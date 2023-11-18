Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун назвав членів нових штурмових підрозділів Росії майбутніми смертниками. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті

Полковник Штупун заявив, що у деяких ворожих штурмових загонах залишилося 10 – 15% людей від початкової кількості особового складу. Тому російське військове командування намагається створити нові штурмові загони.

Наші воїни відбили 23 атаки. Загони "Шторм" і "Шторм-Z", які ворог кидає найпершими, зазнають дуже значних втрат. У деяких з них залишилося близько 10 – 15% від початкової кількості особового складу. Але російське командування продовжує спроби формування нових подібних підрозділів. За великим рахунком – це майбутні смертники,

– зауважив він.

Речник Сил оборони констатував зменшення кількості російських авіаударів. За його словами, окупанти знову погнали вперед піхоту. Протягом двох останніх днів зафіксовано незначне застосування техніки ворогом. Штупун припустив, що російські загарбники можуть знову спробувати її використати.

За його словами, росіяни намагалися наступати біля Кераміка, в районі Степового й Авдіївки та південніше Тоненького. Однак загарбники зазнали невдачі.

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