Від початку повномасштабного вторгнення противник втратив на війні проти України близько 317 380 вояк. При цьому у Генштабі зазначили, що цифри можуть бути більші, адже через інтенсивність боїв вести точний підрахунок складно.

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Втрати російської армії станом на 18 листопада

Загальні бойові втрати російських загарбників зростають щодня. Окрім 317 380 особового складу, ворог втратив десятки тисяч різноманітної техніки. Зокрема:

танків – 5 422,

бойових броньованих машин – 1 0141,

артилерійських систем – 7 726,

РСЗВ – 896,

засобів ППО – 586,

літаків – 323,

гелікоптерів – 324,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 726,

крилатих ракет – 1 563,

кораблів – 22,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 091,

спеціальної техніки – 1 090.

Втрати ворога за добу

Згідно з даними Генштабу, за минулу добу ворог втратив: 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.



Втрати ворога 18 листопада / Генштаб ЗСУ

Успіхи наших захисників на фронті